Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
KO à distance
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2671
Karma: 9348

https://instagram.com/p/DaLYNEPKg8B

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:52
Signaler

Kendaar
Re: KO à distance
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3241
Karma: 1865
je retrouve pas mais c'est un djp on avait meme discuté du fait que e gars tombe tres pret d'une tige qui depasse du sol a droite il aurait pu se faire tres mal 🙂

DJP


Démonstration de Vodkarate

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:10
Signaler

Bricci
Re: KO à distance
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2671
Karma: 9348
Ah ouais punaise, bien vu !

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:09
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.