|Bricci
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KO à distance
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : Aujourd'hui 09:23:52
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|Kendaar
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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je retrouve pas mais c'est un djp on avait meme discuté du fait que e gars tombe tres pret d'une tige qui depasse du sol a droite il aurait pu se faire tres mal
DJP
Démonstration de Vodkarate
Contribution le : Aujourd'hui 09:31:10
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Ah ouais punaise, bien vu !
Contribution le : Aujourd'hui 10:08:09
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