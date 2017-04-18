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Bricci KO à distance 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2671 Karma: 9348

https://instagram.com/p/DaLYNEPKg8B

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:52

Kendaar Re: KO à distance 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3241 Karma: 1865



DJP





Démonstration de Vodkarate je retrouve pas mais c'est un djp on avait meme discuté du fait que e gars tombe tres pret d'une tige qui depasse du sol a droite il aurait pu se faire tres mal

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:10

Bricci Re: KO à distance 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2671 Karma: 9348 Ah ouais punaise, bien vu !

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:09