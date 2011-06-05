|Bricci
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Flippant le singe !
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : Aujourd'hui 09:24:29
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est vraiment une bande d'effrontés ces bestioles !
Contribution le : Aujourd'hui 11:14:43
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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@alfosynchro
Ouai y en à plein les écoles, surement à cause des smartphone leurs attitudes...
Contribution le : Aujourd'hui 12:27:32
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