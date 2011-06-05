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Bricci Flippant le singe ! 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2672 Karma: 9349

https://instagram.com/p/DaPRcXwKYCN

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:29

alfosynchro Re: Flippant le singe ! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19910 Karma: 8434 C'est vraiment une bande d'effrontés ces bestioles !

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:43

Meph974 Re: Flippant le singe ! 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1362 Karma: 780 @alfosynchro



Ouai y en à plein les écoles, surement à cause des smartphone leurs attitudes...

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:32