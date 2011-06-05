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Bricci
Flippant le singe !
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2672
Karma: 9349

https://instagram.com/p/DaPRcXwKYCN

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:29
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alfosynchro
Re: Flippant le singe !
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19910
Karma: 8434
C'est vraiment une bande d'effrontés ces bestioles !

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:43
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Meph974
Re: Flippant le singe !
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1362
Karma: 780
@alfosynchro

Ouai y en à plein les écoles, surement à cause des smartphone leurs attitudes...

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:32
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