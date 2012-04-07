|Bricci
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Encore un superbe dialogue canadien
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0 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2672
Karma: 9349
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edit wiliwilliam: généré par IA
https://instagram.com/p/DUFF4o7Dcnq
Contribution le : Aujourd'hui 11:08:29
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|blahmeuh
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1504
Karma: 440
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généré par IA.
regardez la main du mec : hop-là ya un truc qui apparait (sixième doigt ou accessoire sans nom)
Contribution le : Aujourd'hui 11:39:56
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40781
Karma: 20738
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@blahmeuh c'est juste une knacki qu'il va manger juste après.
Contribution le : Aujourd'hui 11:56:50
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