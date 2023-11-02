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Akira2023
NateWantsToBattle retrouvera son public à La Machine du Moulin Rouge avec Genwunner et Cam Steady
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 78


NateWantsToBattle poursuit sa tournée et fera étape à La Machine du Moulin Rouge, à Paris, le 18 octobre 2026 à 19h. L’artiste américain, reconnu pour son mélange de rock, de metal et d’influences issues de la pop culture, promet un concert intense. Pour cette date, il sera accompagné de Genwunner et Cam Steady, deux artistes qui se sont également imposés dans l’univers musical inspiré des jeux vidéo et de la culture geek.

Au fil des années, NateWantsToBattle a construit une communauté fidèle grâce à ses compositions originales et à ses reprises revisitées avec une énergie communicative. Son univers musical, accessible et puissant, séduit aussi bien les amateurs de rock que les passionnés d’animation, de mangas et de gaming.

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NATEWANTSTOBATTLE - "Always Come Back" LIVE! The Phantom Burial Tour

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:36
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