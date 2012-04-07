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Wiliwilliam
Menaldo, le seul qui peut battre l'équipe de France
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40788
Karma: 20743
Fait par IA

Un mix entre l'anime Dragon Ball et la coupe du monde de football 2026. La france étant le grand favori de cette compétition, Ronaldo et Messi fusionne pour donner Menaldo (ou Rossi).



https://twitter.com/WorldCupAnime/status/2072679335807307927

(la même vidéo mais sur tiktok. je sais pas si c'est de meilleure qualité)

https://www.tiktok.com/@worldcup.anime/video/7657928478024617248

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:51
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FMJ65
Re: Menaldo, le seul qui peut battre l'équipe de France
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17501
Karma: 7484
Ca n'a pas impressionné Mbappé une seconde !!! 😁

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:21
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