Menaldo, le seul qui peut battre l'équipe de France
|Wiliwilliam
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Menaldo, le seul qui peut battre l'équipe de France
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Fait par IA
Un mix entre l'anime Dragon Ball et la coupe du monde de football 2026. La france étant le grand favori de cette compétition, Ronaldo et Messi fusionne pour donner Menaldo (ou Rossi).
Chargement de la vidéo...
https://twitter.com/WorldCupAnime/status/2072679335807307927
(la même vidéo mais sur tiktok. je sais pas si c'est de meilleure qualité)
https://www.tiktok.com/@worldcup.anime/video/7657928478024617248
Contribution le : Aujourd'hui 17:09:51
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ca n'a pas impressionné Mbappé une seconde !!!
Contribution le : Aujourd'hui 18:26:21
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