Menaldo, le seul qui peut battre l'équipe de France



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40788 Karma: 20743





Un mix entre l'anime Dragon Ball et la coupe du monde de football 2026. La france étant le grand favori de cette compétition, Ronaldo et Messi fusionne pour donner Menaldo (ou Rossi).



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https://twitter.com/WorldCupAnime/status/2072679335807307927



(la même vidéo mais sur tiktok. je sais pas si c'est de meilleure qualité)



https://www.tiktok.com/@worldcup.anime/video/7657928478024617248 Fait par IAUn mix entre l'anime Dragon Ball et la coupe du monde de football 2026. La france étant le grand favori de cette compétition, Ronaldo et Messi fusionne pour donner Menaldo (ou Rossi).(la même vidéo mais sur tiktok. je sais pas si c'est de meilleure qualité)

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:51