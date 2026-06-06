|Lantiponner
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L'attaque spectaculaire de la Squille multicolore
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1 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1rc83dy
Une vidéo similaire a déjà été postée ici, mais celle-ci montre encore mieux l'attaque. Je trouve cet animal tout à la fois passionnant et terrifiant. (Et c'est un peu rigolo aussi car son deuxième petit sobriquet, c'est crevette-mante paon. On dirait un peu le délire de mi-ours, mi-scorpion et re mi-ours derrière.^^)
Citation :
Les espèces « frappeuses » comptent parmi les animaux les plus rapides du règne animal : leurs appendices ravisseurs atteignent la vitesse de 31 m/s (112 km/h)[14]. Leur frappe délivre une force résultante à près de 1 000 newtons en deux millièmes de seconde sur une surface très réduite, ce qui équivaut à une accélération proche de celle d'une balle de pistolet (10 400 g soit 104 000 m/s2)[1],[12]. Ces coups sont tellement rapides qu'ils provoquent des bulles de vapeur explosive (phénomène de cavitation), dont l'implosion provoque une seconde onde de choc, capable à elle seule d'assommer une proie qui aurait échappé au coup[15]. Cette force de frappe permet aux mantes de mer de briser facilement les coquilles les plus dures et d'atteindre ainsi leur nourriture (bivalves, gastéropodes, arthropodes, etc.), mais aussi de se défendre contre d'éventuelles menaces[12]. Il a été rapporté que ces animaux sont capables de briser des vitres d'aquarium ou des caissons d'appareil photo sous-marin[1].
Contribution le : Aujourd'hui 23:44:35
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