L'attaque spectaculaire de la Squille multicolore



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 80 Karma: 95



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Une vidéo similaire a déjà été postée









Citation : Les espèces « frappeuses » comptent parmi les animaux les plus rapides du règne animal : leurs appendices ravisseurs atteignent la vitesse de 31 m/s (112 km/h)[14]. Leur frappe délivre une force résultante à près de 1 000 newtons en deux millièmes de seconde sur une surface très réduite, ce qui équivaut à une accélération proche de celle d'une balle de pistolet (10 400 g soit 104 000 m/s2)[1],[12]. Ces coups sont tellement rapides qu'ils provoquent des bulles de vapeur explosive (phénomène de cavitation), dont l'implosion provoque une seconde onde de choc, capable à elle seule d'assommer une proie qui aurait échappé au coup[15]. Cette force de frappe permet aux mantes de mer de briser facilement les coquilles les plus dures et d'atteindre ainsi leur nourriture (bivalves, gastéropodes, arthropodes, etc.), mais aussi de se défendre contre d'éventuelles menaces[12]. Il a été rapporté que ces animaux sont capables de briser des vitres d'aquarium ou des caissons d'appareil photo sous-marin[1].



Les mantes de mer sont protégées des effets destructeurs de leurs propres frappes par une zone interne de la massue, dite « structure de Bouligand[b] », constituée de fibres de chitine torsadées et organisées en couches hélicoïdales et périodiques, qui filtrent sélectivement les ondes de choc à haute fréquence (dans la gamme des mégahertz). Cet effet, découvert en 2025, pourrait conduire à la conception de matériaux de protection bioinspirés[16],[17].



Source : Wikipedia Une vidéo similaire a déjà été postée ici , mais celle-ci montre encore mieux l'attaque. Je trouve cet animal tout à la fois passionnant et terrifiant. (Et c'est un peu rigolo aussi car son deuxième petit sobriquet, c'est crevette-mante paon. On dirait un peu le délire de mi-ours, mi-scorpion et re mi-ours derrière.^^)Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 23:44:35