Impressionnante avalanche rocheuse depuis le Pic de Chamoissière
|Wiliwilliam
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Impressionnante avalanche rocheuse depuis le Pic de Chamoissière
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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ça a littéralement eu lieu il y a 20 min, à un jour près. (merci @blahmeuh j'ai édité )
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 13:28:18
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|blahmeuh
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1 #2
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Membre Premium
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@Wiliwilliam ça a été posté hier le 02 juillet
(note : il semblerait qu'en l'absence de compte twiter, la lecture vidéo n'est pas possible)
Contribution le : Aujourd'hui 13:46:35
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
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@blahmeuh Je viens de tester sur un autre navigateur sans être log à un compte twitter et ça marche bien.
Contribution le : Aujourd'hui 13:57:09
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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"oooh salope !!!"
Autrefois on disait "peuchère" !
Contribution le : Aujourd'hui 14:33:57
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|FefefeuJejejeu
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1 #5
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Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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@blahmeuh Ça marche en intégré mais pas sur le site twitter.com. J’avais pris l'habitude avec PrivacyBadger d'ouvrir seulement sur X, il va falloir que je change d'habitude.
Contribution le : Aujourd'hui 15:02:12
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|blahmeuh
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0 #6
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@FefefeuJejejeu merci pour le tuyau, je confirme que ça fonctionne en iframe (quelle douleur ça a été de cliquer sur "autoriser les traqueurs")
"ooooh c'est de toute bôôôôté"
Contribution le : Aujourd'hui 15:04:46
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|Kilroy1
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0 #7
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Membre Premium
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@blahmeuh Ça fonctionne bien sans rien demander
Contribution le : Aujourd'hui 15:10:56
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|FefefeuJejejeu
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0 #8
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Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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@Kilroy1 PrivacyBadger affiche ça à la place des vidéos intégrées, c'est normal c'est fait pour :
Mais quand on clique sur le lien ce widget X, qui ouvre dans twitter dans un nouvel onglet, ça demande un connexion. Il faut cliquer sur Autoriser et donc accepter les traqueurs pour voir la vidéo intégrée.
Si ça fonctionne chez toi directement c'est que tu ne contrôles pas les traqueurs.
Contribution le : Aujourd'hui 15:17:16
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