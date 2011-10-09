Impressionnante avalanche rocheuse depuis le Pic de Chamoissière



Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1980 Karma: 1264

Kilroy1 PrivacyBadger affiche ça à la place des vidéos intégrées, c'est normal c'est fait pour :





Mais quand on clique sur le lien ce widget X , qui ouvre dans twitter dans un nouvel onglet, ça demande un connexion. Il faut cliquer sur Autoriser et donc accepter les traqueurs pour voir la vidéo intégrée.

Si ça fonctionne chez toi directement c'est que tu ne contrôles pas les traqueurs. PrivacyBadger affiche ça à la place des vidéos intégrées, c'est normal c'est fait pour :Mais quand on clique sur le lien, qui ouvre dans twitter dans un nouvel onglet, ça demande un connexion. Il faut cliquer sur Autoriser et donc accepter les traqueurs pour voir la vidéo intégrée.Si ça fonctionne chez toi directement c'est que tu ne contrôles pas les traqueurs.

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:16