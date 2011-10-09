Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)
|Wiliwilliam
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Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La Française Sophie Adenot à l'origine de ce timelapse:
Citation :
Jour 139, orbite 2155 – Après les photos (disponibles en HD sur mon compte Flickr), je suis très heureuse de pouvoir enfin partager avec vous le timelapse de l’aurore la plus spectaculaire (jusqu’à présent !) de la mission εpsilon !
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Contribution le : Aujourd'hui 13:35:21
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Magique ! Magnifffffique !
Contribution le : Aujourd'hui 14:32:35
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|Kilroy1
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Que ça fait du bien cette sérénité
Contribution le : Aujourd'hui 15:17:18
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