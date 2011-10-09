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Wiliwilliam
Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40804
Karma: 20756
La Française Sophie Adenot à l'origine de ce timelapse:
Citation :
Jour 139, orbite 2155 – Après les photos (disponibles en HD sur mon compte Flickr), je suis très heureuse de pouvoir enfin partager avec vous le timelapse de l’aurore la plus spectaculaire (jusqu’à présent !) de la mission εpsilon !

🤩 Difficile de ne pas céder à la magie de l’instant en regardant ce ruban de lumière verte onduler et danser sous nos yeux... Activez le son pour vivre pleinement l’expérience : la musique a été choisie avec soin pour évoquer les émotions que j’ai ressenties en admirant ce spectacle depuis l’espace 💚



Contribution le : Aujourd'hui 13:35:21
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FMJ65
Re: Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17508
Karma: 7484
Magique ! Magnifffffique ! 😍😍😍😍

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:35
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Kilroy1
Re: Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21449
Karma: 29283
Que ça fait du bien cette sérénité

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:18
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