Timelapse d'aurores boréales filmées depuis l'ISS (mission epsilon)



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40804 Karma: 20756



Citation : Jour 139, orbite 2155 – Après les photos (disponibles en HD sur mon compte Flickr), je suis très heureuse de pouvoir enfin partager avec vous le timelapse de l’aurore la plus spectaculaire (jusqu’à présent !) de la mission εpsilon !



Difficile de ne pas céder à la magie de l’instant en regardant ce ruban de lumière verte onduler et danser sous nos yeux... Activez le son pour vivre pleinement l’expérience : la musique a été choisie avec soin pour évoquer les émotions que j’ai ressenties en admirant ce spectacle depuis l’espace

Chargement de la vidéo...

La Française Sophie Adenot à l'origine de ce timelapse:Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:21