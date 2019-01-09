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Bricci Un abruti noie une superbe Aston Martin 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2677 Karma: 9379

https://instagram.com/p/DaVJLIbzMNa

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:14

MYRRZINN Re: Un abruti noie une superbe Aston Martin 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3326 Karma: 5689 @Bricci



C'est une connerie.



(précision pour le jeu de mot : célèbre acteur qui a été James Bond).

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:45

blahmeuh Re: Un abruti noie une superbe Aston Martin 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1517 Karma: 449 quand tu peux t'acheter une bagnole comme ça, noyée comme elle est, tu la laisses sur place et t'en achètes une autre.



ou sinon c'était une location auquel cas, l'air con va te suivre longtemps.

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:59