|Bricci
|
Un abruti noie une superbe Aston Martin
|
3 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2677
Karma: 9379
|
Contribution le : Aujourd'hui 17:08:14
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3326
Karma: 5689
|
@Bricci
C'est une connerie.
(précision pour le jeu de mot : célèbre acteur qui a été James Bond).
Contribution le : Aujourd'hui 17:28:45
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1517
Karma: 449
|
quand tu peux t'acheter une bagnole comme ça, noyée comme elle est, tu la laisses sur place et t'en achètes une autre.
ou sinon c'était une location auquel cas, l'air con va te suivre longtemps.
Contribution le : Aujourd'hui 18:15:59
|Signaler