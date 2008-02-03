|Kilroy1
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Halo thème
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21458
Karma: 29298
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Contribution le : Aujourd'hui 12:34:31
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19932
Karma: 8441
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C'est beau ! Et c'est encore plus beau quand on fait partie du choeur. Ça met carrément les poils d'équerre.
Contribution le : Aujourd'hui 13:12:50
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|JackVance
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 863
Karma: 975
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Bien interprété, bravo !
Par contre, les mains dans les poches... comment dire...
Contribution le : Aujourd'hui 13:31:21
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3529
Karma: 3709
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@JackVance Quel est ton problème avec les mains dans les poches?
Contribution le : Aujourd'hui 13:36:33
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