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Kilroy1
Halo thème
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21458
Karma: 29298

https://www.reddit.com/comments/1un4wvh

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:31
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alfosynchro
Re: Halo thème
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19932
Karma: 8441
C'est beau ! Et c'est encore plus beau quand on fait partie du choeur. Ça met carrément les poils d'équerre.

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:50
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JackVance
Re: Halo thème
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 863
Karma: 975
Bien interprété, bravo !
Par contre, les mains dans les poches... comment dire...

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:21
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vivaberthaga
Re: Halo thème
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3529
Karma: 3709
@JackVance Quel est ton problème avec les mains dans les poches?

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:33
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