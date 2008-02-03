Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Halo thème 1 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21458 Karma: 29298

https://www.reddit.com/comments/1un4wvh

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:31

alfosynchro Re: Halo thème 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19932 Karma: 8441 C'est beau ! Et c'est encore plus beau quand on fait partie du choeur. Ça met carrément les poils d'équerre.

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:50

JackVance Re: Halo thème 0 #3

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 863 Karma: 975 Bien interprété, bravo !

Par contre, les mains dans les poches... comment dire...

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:21

vivaberthaga Re: Halo thème 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3529 Karma: 3709 @JackVance Quel est ton problème avec les mains dans les poches?

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:33