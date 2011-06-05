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domi13180
On lui dit que essence et pet ça ne fait pas bon ménage ?
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1533
Karma: 4101

https://www.reddit.com/comments/1uma443

Contribution le : Aujourd'hui 22:06:16
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alfosynchro
Re: On lui dit que essence et pet ça ne fait pas bon ménage ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19939
Karma: 8444
Ça m'est déjà arrivé avec un dissolvant peinture (1 litre), j'étais pas fier.

Par contre, en ce qui concerne la situation de la vidéo, j'espère qu'ils ont vérifié que le pot d'échappement n'était pas au dessus de la flaque d'essence, parce qu'une simple étincelle au démarrage pourrait mettre le feu au bordel...

Contribution le : Aujourd'hui 22:42:18
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