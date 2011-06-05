On lui dit que essence et pet ça ne fait pas bon ménage ?
|domi13180
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On lui dit que essence et pet ça ne fait pas bon ménage ?
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Aujourd'hui 22:06:16
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça m'est déjà arrivé avec un dissolvant peinture (1 litre), j'étais pas fier.
Par contre, en ce qui concerne la situation de la vidéo, j'espère qu'ils ont vérifié que le pot d'échappement n'était pas au dessus de la flaque d'essence, parce qu'une simple étincelle au démarrage pourrait mettre le feu au bordel...
Contribution le : Aujourd'hui 22:42:18
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