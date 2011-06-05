On lui dit que essence et pet ça ne fait pas bon ménage ?



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19939 Karma: 8444

Ça m'est déjà arrivé avec un dissolvant peinture (1 litre), j'étais pas fier.



Par contre, en ce qui concerne la situation de la vidéo, j'espère qu'ils ont vérifié que le pot d'échappement n'était pas au dessus de la flaque d'essence, parce qu'une simple étincelle au démarrage pourrait mettre le feu au bordel...

Contribution le : Aujourd'hui 22:42:18