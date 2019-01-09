|Daniellou
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Chéri j'ai un peu abimé la voiture
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1343
Karma: 2504
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Contribution le : Aujourd'hui 12:06:37
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3338
Karma: 5705
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" - Ouf ! Heureusement chéri, gros point posotif : la clim fonctionne encore (je connais l'attachement que tu portes à ton confort personnel)...
En plus, le transfert de la motorisation vers une centralisation c'était gratos !".
Contribution le : Aujourd'hui 12:23:52
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