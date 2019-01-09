Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Chéri j'ai un peu abimé la voiture
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1343
Karma: 2504

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:37
Signaler

MYRRZINN
Re: Chéri j'ai un peu abimé la voiture
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3338
Karma: 5705
" - Ouf ! Heureusement chéri, gros point posotif : la clim fonctionne encore (je connais l'attachement que tu portes à ton confort personnel)...
En plus, le transfert de la motorisation vers une centralisation c'était gratos !".

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:52
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.