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Bricci
Oh, la belle prise !
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2686
Karma: 9425

https://instagram.com/p/DaYmk2yJsSv

Calme toi @MYRRZINN 😉

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:49
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Drakkaru
Re: Oh, la belle prise !
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4956
Karma: 2467
C'est de l'IA, personne ne porte de chaussures aussi moches 🤡

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:08
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Bricci
Re: Oh, la belle prise !
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2686
Karma: 9425
@Drakkaru Hahaha !

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:21
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vivaberthaga
Re: Oh, la belle prise !
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3535
Karma: 3711
c'est un bébé mahi-mahi (ou daurade coryphène)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coryphaena_hippurus

Contribution le : Aujourd'hui 21:49:22
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