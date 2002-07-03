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Lantiponner Un homme décolle à vélo 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 100 Karma: 126

https://www.reddit.com/comments/1uk003g





Superbe figure !





Un jeune homme rate un atterrissage en vélo de descente, se retrouve sur la roue avant, puis est projeté dans les airs. Superbe figure !Un jeune homme rate un atterrissage en vélo de descente, se retrouve sur la roue avant, puis est projeté dans les airs.

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:58

Lantiponner Re: Un homme décolle à vélo 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 100 Karma: 126 @MYRRZINN

Tu as le lien ? Je n'ai pas trouvé après une petite recherche.

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:48

Lantiponner Re: Un homme décolle à vélo 0 #5

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 100 Karma: 126 Merci. Sujet à verrouiller. Je n'avais pas pensé à mettre "vtt".Merci. Sujet à verrouiller.

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:02

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