|Lantiponner
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Un homme décolle à vélo
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1 #1
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Je viens d'arriver
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https://www.reddit.com/comments/1uk003g
Superbe figure !
Un jeune homme rate un atterrissage en vélo de descente, se retrouve sur la roue avant, puis est projeté dans les airs.
Contribution le : Aujourd'hui 13:31:58
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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S'est déja gamellé.
Contribution le : Aujourd'hui 13:45:56
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|Lantiponner
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0 #3
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Je viens d'arriver
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@MYRRZINN
Tu as le lien ? Je n'ai pas trouvé après une petite recherche.
Contribution le : Aujourd'hui 13:50:48
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|MYRRZINN
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1 #4
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Je masterise !
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Contribution le : Aujourd'hui 14:22:24
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|Lantiponner
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0 #5
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Je viens d'arriver
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Je n'avais pas pensé à mettre "vtt". Merci. Sujet à verrouiller.
Contribution le : Aujourd'hui 14:30:02
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|Koreus
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci MYRRZINN *pouf*
Contribution le : Aujourd'hui 14:33:32
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Le sujet est verrouillé