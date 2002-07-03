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Lantiponner
Un homme décolle à vélo
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1uk003g


Superbe figure !


Un jeune homme rate un atterrissage en vélo de descente, se retrouve sur la roue avant, puis est projeté dans les airs.

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:58
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MYRRZINN
Re: Un homme décolle à vélo
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3345
Karma: 5706
S'est déja gamellé.

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:56
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Lantiponner
Re: Un homme décolle à vélo
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 126
@MYRRZINN
Tu as le lien ? Je n'ai pas trouvé après une petite recherche.

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:48
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MYRRZINN
Re: Un homme décolle à vélo
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3345
Karma: 5706
@Lantiponner
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic252490.html

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:24
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Lantiponner
Re: Un homme décolle à vélo
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 126
Je n'avais pas pensé à mettre "vtt". 😄 Merci. Sujet à verrouiller.

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:02
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Koreus
Re: Un homme décolle à vélo
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77249
Karma: 38999
Merci MYRRZINN *pouf*

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:32
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