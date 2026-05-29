Un homme en bateau saute une cascade



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 93 Karma: 119



https://www.reddit.com/comments/1u7ljfi





A Lundbreck Falls, en Alberta (Canada), Dusty Friesen (@DustyDoeser) saute une cascade à bord de son bateau. Il précise que la cascade a été soigneusement préparée (aménagement du bateau, équipe de secours, protections légales en cas d'accident) et annonce qu'il a pour ambition de lever des fonds pour aider à préserver les océans.



Un lien vers un A Lundbreck Falls, en Alberta (Canada), Dusty Friesen (@DustyDoeser) saute une cascade à bord de son bateau. Il précise que la cascade a été soigneusement préparée (aménagement du bateau, équipe de secours, protections légales en cas d'accident) et annonce qu'il a pour ambition de lever des fonds pour aider à préserver les océans.Un lien vers un article du journal CP24.

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:55