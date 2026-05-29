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Un homme en bateau saute une cascade
 1  #1
Je viens d'arriver
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https://www.reddit.com/comments/1u7ljfi


A Lundbreck Falls, en Alberta (Canada), Dusty Friesen (@DustyDoeser) saute une cascade à bord de son bateau. Il précise que la cascade a été soigneusement préparée (aménagement du bateau, équipe de secours, protections légales en cas d'accident) et annonce qu'il a pour ambition de lever des fonds pour aider à préserver les océans.

Un lien vers un article du journal CP24.

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:55
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