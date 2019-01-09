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Lantiponner
Allumer un feu avec un souffleur et de l'essence
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 97
Karma: 120

https://www.reddit.com/comments/1trm64r

Rien ne va dans cette vidéo : la méthode pour allumer le feu, le gars qui court avec son short en feu au lieu de se rouler par terre, l'autre gars qui rentre dans la maison avec le jerrican sans vérifier si le feu ne suit pas. 😅

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:58
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MYRRZINN
Re: Allumer un feu avec un souffleur et de l'essence
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3341
Karma: 5705
Déjà cramé.

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:12
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Lantiponner
Re: Allumer un feu avec un souffleur et de l'essence
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 97
Karma: 120
C'est contrariant, j'ai pourtant fait une recherche. 😕

Contribution le : Aujourd'hui 14:06:13
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