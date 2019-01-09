|Lantiponner
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Allumer un feu avec un souffleur et de l'essence
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1 #1
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Je viens d'arriver
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https://www.reddit.com/comments/1trm64r
Rien ne va dans cette vidéo : la méthode pour allumer le feu, le gars qui court avec son short en feu au lieu de se rouler par terre, l'autre gars qui rentre dans la maison avec le jerrican sans vérifier si le feu ne suit pas.
Contribution le : Aujourd'hui 13:53:58
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Déjà cramé.
Contribution le : Aujourd'hui 13:56:12
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|Lantiponner
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
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C'est contrariant, j'ai pourtant fait une recherche.
Contribution le : Aujourd'hui 14:06:13
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