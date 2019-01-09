Allumer un feu avec un souffleur et de l'essence



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 97 Karma: 120



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Rien ne va dans cette vidéo : la méthode pour allumer le feu, le gars qui court avec son short en feu au lieu de se rouler par terre, l'autre gars qui rentre dans la maison avec le jerrican sans vérifier si le feu ne suit pas. Rien ne va dans cette vidéo : la méthode pour allumer le feu, le gars qui court avec son short en feu au lieu de se rouler par terre, l'autre gars qui rentre dans la maison avec le jerrican sans vérifier si le feu ne suit pas.

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:58