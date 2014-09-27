|Lantiponner
|
Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade
|
1 #1
|
Dalmatiens
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 101
Karma: 128
|
https://www.reddit.com/comments/1ub8qyw
Une grenade pétard a priori, mais quand même. ça se passe en Russie.
Contribution le : Aujourd'hui 14:37:54
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17524
Karma: 7488
|
quel beau pays où l'on apprend dès le plus jeune âge aux enfants à jouer avec des grandes .....
Contribution le : Aujourd'hui 16:09:56
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3347
Karma: 5708
|
Dès le plus jeune âge, on apprend aux russes comment réduire leur espérence de vie. Consternant.
Contribution le : Aujourd'hui 16:40:15
|Signaler