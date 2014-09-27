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Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade
 1  #1
Dalmatiens
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 101
Karma: 128

https://www.reddit.com/comments/1ub8qyw

Une grenade pétard a priori, mais quand même. ça se passe en Russie.

Contribution le : Aujourd'hui 14:37:54
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FMJ65
Re: Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17524
Karma: 7488
quel beau pays où l'on apprend dès le plus jeune âge aux enfants à jouer avec des grandes .....

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:56
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MYRRZINN
Re: Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3347
Karma: 5708
Dès le plus jeune âge, on apprend aux russes comment réduire leur espérence de vie. Consternant.

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:15
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