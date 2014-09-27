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Lantiponner Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade 1 #1

Dalmatiens Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 101 Karma: 128

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Une grenade pétard a priori, mais quand même. ça se passe en Russie. Une grenade pétard a priori, mais quand même. ça se passe en Russie.

Contribution le : Aujourd'hui 14:37:54

FMJ65 Re: Un papa joue avec sa fille au lancer de grenade 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17524 Karma: 7488 quel beau pays où l'on apprend dès le plus jeune âge aux enfants à jouer avec des grandes .....

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:56