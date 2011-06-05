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Kilroy1
Pas d'bol le gamin
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21489
Karma: 29390

https://www.reddit.com/comments/1up9s8a

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20
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blahmeuh
Re: Pas d'bol le gamin
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1548
Karma: 460
jamais 2 sans 3, comme on dit..

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:55
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alfosynchro
Re: Pas d'bol le gamin
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19951
Karma: 8448
Faudrait p't être qu'elle commence par apprendre à utiliser le scooter seule. Avec le gamin elle verra plus tard...

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:48
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