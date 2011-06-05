|Kilroy1
|
Pas d'bol le gamin
|
1 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21489
Karma: 29390
|
Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1548
Karma: 460
|
jamais 2 sans 3, comme on dit..
Contribution le : Aujourd'hui 13:18:55
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19951
Karma: 8448
|
Faudrait p't être qu'elle commence par apprendre à utiliser le scooter seule. Avec le gamin elle verra plus tard...
Contribution le : Aujourd'hui 13:35:48
|Signaler