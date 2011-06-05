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Kilroy1 Pas d'bol le gamin 1 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21489 Karma: 29390

https://www.reddit.com/comments/1up9s8a

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20

blahmeuh Re: Pas d'bol le gamin 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1548 Karma: 460 jamais 2 sans 3, comme on dit..

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:55

alfosynchro Re: Pas d'bol le gamin 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19951 Karma: 8448 Faudrait p't être qu'elle commence par apprendre à utiliser le scooter seule. Avec le gamin elle verra plus tard...

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:48