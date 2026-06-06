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Un humain se fait rappeler à l'ordre par un chimpanzé
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https://www.reddit.com/comments/1u3cux3

Un jeune chimpanzé vient intimider un membre du groupe Papaye international qui agit pour protéger ces primates. Alors que l'humain fait un geste pour chasser le jeune, le chef du groupe s'interpose et vient rappeler à l'humain qu'il ne doit pas menacer les juvéniles. Chez les chimpanzés, la protection des plus jeunes est souvent une priorité. L'humain embrasse alors le front du chef, geste d'affection qui semble signifier qu'il a compris et qu'il n'est plus une menace.

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:16
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