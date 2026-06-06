Un enregistrement du chant de martinets ralenti

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Le photographe Felix Belloin a eu l'idée de ralentir (x4) l'enregistrement du chant des martinets, laissant alors entendre une grande variété de sons et de rythmes que l'on n'entend pas à la vitesse ordinaire. Cette petite expérience montre la grande complexité des chants d'oiseaux.



(de très belles photos). Le photographe Felix Belloin a eu l'idée de ralentir (x4) l'enregistrement du chant des martinets, laissant alors entendre une grande variété de sons et de rythmes que l'on n'entend pas à la vitesse ordinaire. Cette petite expérience montre la grande complexité des chants d'oiseaux. Son site internet (de très belles photos).

Contribution le : Aujourd'hui 00:28:07