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Un enregistrement du chant de martinets ralenti
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Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1u3y49b
Le photographe Felix Belloin a eu l'idée de ralentir (x4) l'enregistrement du chant des martinets, laissant alors entendre une grande variété de sons et de rythmes que l'on n'entend pas à la vitesse ordinaire. Cette petite expérience montre la grande complexité des chants d'oiseaux.
Son site internet (de très belles photos).
Contribution le : Aujourd'hui 00:28:07
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