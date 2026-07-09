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Bricci
Conseil de tonte
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3214
Karma: 11218

https://instagram.com/p/DZ8I_u_tjyh

Contribution le : 08/07 13:37:58
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Yazguen
Re: Conseil de tonte
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16509
Karma: 17088
En claquette, pas sur que se soit adapté

Contribution le : 08/07 14:13:34
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MYRRZINN
Re: Conseil de tonte
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3734
Karma: 5984
@Bricci

Putain de vidéo verticale ! C'est pas le vieux qui m'intéresse ! C'est de voir travailler la dame !

Contribution le : 08/07 14:16:50
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Bricci
Re: Conseil de tonte
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3214
Karma: 11218
@MYRRZINN Caaalme toi et bois frais, c'est mauvais pour ton cœur toute cette tension !


https://instagram.com/p/DZ_35ETlIog

Contribution le : 08/07 14:26:57

Edité par Bricci sur 9/7/2026 12:08:20
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blahmeuh
Re: Conseil de tonte
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2157
Karma: 533
Il lui reste combien de dents au vieux ?

Contribution le : 08/07 23:26:19
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Bricci
Re: Conseil de tonte
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3214
Karma: 11218
@blahmeuh Une, pour ouvrir les canettes !

Contribution le : 09/07 11:24:15
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Meph974
Re: Conseil de tonte
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1447
Karma: 803
Le cadrage était si bien au début... je veux qu'elle m'apprenne a faire de la faux, je la regarderai attentivement...

Contribution le : 09/07 14:19:50
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