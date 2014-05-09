|domi13180
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Camion avec airbags
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6 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1uoofv8
En cas de choc les airbags sont déjà gonflés.
Contribution le : 08/07 18:03:25
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|lsdYoYo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Voila un bel exemple pour illustrer la différence entre sécurité active et passive !
Contribution le : 08/07 18:33:20
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Il a une vision de la route par procuration ???
Contribution le : 08/07 23:35:38
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