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domi13180 Camion avec airbags 6 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1952 Karma: 5301

https://www.reddit.com/comments/1uoofv8



En cas de choc les airbags sont déjà gonflés. En cas de choc les airbags sont déjà gonflés.

Contribution le : 08/07 18:03:25

lsdYoYo Re: Camion avec airbags 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2959 Karma: 1903 Voila un bel exemple pour illustrer la différence entre sécurité active et passive !

Contribution le : 08/07 18:33:20

FMJ65 Re: Camion avec airbags 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17925 Karma: 7624 Il a une vision de la route par procuration ???

Contribution le : 08/07 23:35:38