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domi13180
Camion avec airbags
 6  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1952
Karma: 5301

https://www.reddit.com/comments/1uoofv8

En cas de choc les airbags sont déjà gonflés.

Contribution le : 08/07 18:03:25
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lsdYoYo
Re: Camion avec airbags
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2959
Karma: 1903
Voila un bel exemple pour illustrer la différence entre sécurité active et passive !

Contribution le : 08/07 18:33:20
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FMJ65
Re: Camion avec airbags
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17925
Karma: 7624
Il a une vision de la route par procuration ???

Contribution le : 08/07 23:35:38
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