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Daniellou La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux 2 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2560 Karma: 5433 Vous navigateur est trop vieux

Respect total pour la coiffeuse! Moi j't'aurais mis un bon coup de tondeuse vite fait

Contribution le : 08/07 20:53:12

FanfanLaTulipe Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 678 Karma: 380

@Koreus a écrit:

@FanfanLaTulipe Je pense pas que ce soit une coiffeuse , elle parle de clinique à la fin



Je comprend mieux. Citation :Je comprend mieux.

Contribution le : 09/07 20:26:43