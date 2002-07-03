|Daniellou
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La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
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2 #1
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Respect total pour la coiffeuse! Moi j't'aurais mis un bon coup de tondeuse vite fait
Contribution le : 08/07 20:53:12
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|FanfanLaTulipe
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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C'est une blague, non ?
Quelle coiffeuse réaliserait ce genre de boulot ?
Contribution le : 08/07 21:33:19
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|Koreus
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1 #3
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@FanfanLaTulipe Je pense pas que ce soit une coiffeuse , elle parle de clinique à la fin
Contribution le : 09/07 18:21:40
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|FanfanLaTulipe
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Citation :
Je comprend mieux.
Contribution le : 09/07 20:26:43
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|Wiliwilliam
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3 #5
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Elle protège pas ses cheveux, ne porte pas de gants ... assez bizarre.
Contribution le : 09/07 20:41:24
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|Kilroy1
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0 #6
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Un seul remède : la boule à zéro !
Contribution le : 10/07 08:39:09
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