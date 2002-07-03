Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2560
Karma: 5433

Respect total pour la coiffeuse! Moi j't'aurais mis un bon coup de tondeuse vite fait

Contribution le : 08/07 20:53:12
Signaler

FanfanLaTulipe
Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 678
Karma: 380
C'est une blague, non ?

Quelle coiffeuse réaliserait ce genre de boulot ?

Contribution le : 08/07 21:33:19
Signaler

Koreus
Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77731
Karma: 39443
@FanfanLaTulipe Je pense pas que ce soit une coiffeuse , elle parle de clinique à la fin

Contribution le : 09/07 18:21:40
Signaler

FanfanLaTulipe
Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 678
Karma: 380
Citation :

@Koreus a écrit:
@FanfanLaTulipe Je pense pas que ce soit une coiffeuse , elle parle de clinique à la fin


Je comprend mieux. 😉

Contribution le : 09/07 20:26:43
Signaler

Wiliwilliam
Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 3  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41490
Karma: 21348
Elle protège pas ses cheveux, ne porte pas de gants ... assez bizarre.

Contribution le : 09/07 20:41:24
Signaler

Kilroy1
Re: La dame elle a un peu des.poux dans les cheveux
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22290
Karma: 30925
Un seul remède : la boule à zéro !

Contribution le : 10/07 08:39:09
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.