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Rituel de femmes Tchadiennes
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1u2rtey

Au Tchad, les femmes Bassara soignent leurs cheveux avec de la poudre de Chébé, obtenue à partir des graines broyées d'un arbre (Croton Zambesicus). Elles pratiquent une célébration dans laquelle elles font tourner leurs longues tresses par des mouvements de tête.

Contribution le : 09/07 00:38:44
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MYRRZINN
Re: Rituel de femmes Tchadiennes
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
On peut leur caresser les tresses après le football ?

Contribution le : 09/07 08:41:41
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Chrys77
Re: Rituel de femmes Tchadiennes
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4764
Karma: 3403
Moi aussi je fais l'hélicoptère mais pas avec mes cheveux... oh ça va, on peut rigoler un peu non... 🙂

Contribution le : 09/07 08:54:24
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Meph974
Re: Rituel de femmes Tchadiennes
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1447
Karma: 803


Voici une autre espèce, nourris à la bière!

Contribution le : 09/07 09:38:13
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