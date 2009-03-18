Rituel de femmes Tchadiennes

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Au Tchad, les femmes Bassara soignent leurs cheveux avec de la poudre de Chébé, obtenue à partir des graines broyées d'un arbre (Croton Zambesicus). Elles pratiquent une célébration dans laquelle elles font tourner leurs longues tresses par des mouvements de tête. Au Tchad, les femmes Bassara soignent leurs cheveux avec de la poudre de Chébé, obtenue à partir des graines broyées d'un arbre (Croton Zambesicus). Elles pratiquent une célébration dans laquelle elles font tourner leurs longues tresses par des mouvements de tête.

Contribution le : 09/07 00:38:44