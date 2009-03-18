|Lantiponner
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Rituel de femmes Tchadiennes
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6 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1u2rtey
Au Tchad, les femmes Bassara soignent leurs cheveux avec de la poudre de Chébé, obtenue à partir des graines broyées d'un arbre (Croton Zambesicus). Elles pratiquent une célébration dans laquelle elles font tourner leurs longues tresses par des mouvements de tête.
Contribution le : 09/07 00:38:44
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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On peut leur caresser les tresses après le football ?
Contribution le : 09/07 08:41:41
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Moi aussi je fais l'hélicoptère mais pas avec mes cheveux... oh ça va, on peut rigoler un peu non...
Contribution le : 09/07 08:54:24
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|Meph974
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Voici une autre espèce, nourris à la bière!
Contribution le : 09/07 09:38:13
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