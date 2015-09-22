Des orques chassent un poisson-lune

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Vidéo Rare !! Des orques jouent avec un phoque avant de le tuer





Ou tout simplement pour s'amuser, certains pensent qu'il n'y a que les humains qui sont cruel, du coup je ne parlerai pas des mignons dauphin. La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2109542 Vidéo Rare !! Des orques jouent avec un phoque avant de le tuerOu tout simplement pour s'amuser, certains pensent qu'il n'y a que les humains qui sont cruel, du coup je ne parlerai pas des mignons dauphin.

Contribution le : 09/07 09:41:11