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Lantiponner
Des orques chassent un poisson-lune
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1u470ep

Une orque le percute pour l'assommer ou le tuer sur le coup, puis elles l'entraînent avec elles, pour le dévorer probablement.

Contribution le : 09/07 00:42:14
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Meph974
Re: Des orques chassent un poisson-lune
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1447
Karma: 803
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2109542

Vidéo Rare !! Des orques jouent avec un phoque avant de le tuer


Ou tout simplement pour s'amuser, certains pensent qu'il n'y a que les humains qui sont cruel, du coup je ne parlerai pas des mignons dauphin.

Contribution le : 09/07 09:41:11
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Lantiponner
Re: Des orques chassent un poisson-lune
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 703
@Meph974
Ni des chats.^^

Contribution le : 09/07 09:44:13
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