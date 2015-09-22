|Lantiponner
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Des orques chassent un poisson-lune
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4 #1
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https://www.reddit.com/comments/1u470ep
Une orque le percute pour l'assommer ou le tuer sur le coup, puis elles l'entraînent avec elles, pour le dévorer probablement.
Contribution le : 09/07 00:42:14
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|Meph974
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2109542
Vidéo Rare !! Des orques jouent avec un phoque avant de le tuer
Ou tout simplement pour s'amuser, certains pensent qu'il n'y a que les humains qui sont cruel, du coup je ne parlerai pas des mignons dauphin.
Contribution le : 09/07 09:41:11
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|Lantiponner
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0 #3
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Membre Premium
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@Meph974
Ni des chats.^^
Contribution le : 09/07 09:44:13
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