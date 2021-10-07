Non, ce n'est pas l'océan

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Cette vidéo montre une tempête hivernale remuant le Lac Supérieur au Canada. Ce lac est tellement grand que la tempête crée des remous et des vagues similaires à celles observables en mer.



Petit trivia : on estime que le lac contient environ 10% de l'eau douce libre de surface de la terre. Son volume permettrait de recouvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sur une profondeur de 30 cm. Cette vidéo montre une tempête hivernale remuant le Lac Supérieur au Canada. Ce lac est tellement grand que la tempête crée des remous et des vagues similaires à celles observables en mer.Petit trivia : on estime que le lac contient environ 10% de l'eau douce libre de surface de la terre. Son volume permettrait de recouvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sur une profondeur de 30 cm.

Contribution le : 09/07 00:52:15