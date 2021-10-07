|Lantiponner
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Non, ce n'est pas l'océan
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1 #1
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Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1ui99vh
Cette vidéo montre une tempête hivernale remuant le Lac Supérieur au Canada. Ce lac est tellement grand que la tempête crée des remous et des vagues similaires à celles observables en mer.
Petit trivia : on estime que le lac contient environ 10% de l'eau douce libre de surface de la terre. Son volume permettrait de recouvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sur une profondeur de 30 cm.
Contribution le : 09/07 00:52:15
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|blahmeuh
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0 #2
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Inscrit: 07/10/2021 16:20
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déjà soufflé
j'apprécie tout de même bien la note qui accompagne la vidéo, continue comme ça. merci à toi
Contribution le : 09/07 01:13:56
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