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Lantiponner
Non, ce n'est pas l'océan
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1ui99vh

Cette vidéo montre une tempête hivernale remuant le Lac Supérieur au Canada. Ce lac est tellement grand que la tempête crée des remous et des vagues similaires à celles observables en mer.

Petit trivia : on estime que le lac contient environ 10% de l'eau douce libre de surface de la terre. Son volume permettrait de recouvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sur une profondeur de 30 cm.

Contribution le : 09/07 00:52:15
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blahmeuh
Re: Non, ce n'est pas l'océan
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2157
Karma: 533
déjà soufflé

j'apprécie tout de même bien la note qui accompagne la vidéo, continue comme ça. merci à toi 🙂

Contribution le : 09/07 01:13:56
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