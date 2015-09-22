Neil l'éléphant de mer

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Neil est un éléphant de mer qui a pris l'habitude de faire des apparitions en Tasmanie (à Hobart ou encore à Dunalley, comme dans cette vidéo), notamment pendant sa période de mue. Né en 2020, il mesure aujourd'hui 3m et pèse environ 1T. Les locaux l'aiment bien, et il semblerait qu'il les suive parfois.



Un programme de surveillance a été mis en place car quelques incidents ont été recensés, notamment à cause de personnes essayant de l'approcher de trop près. Les autorités locales rappellent qu'il n'est pas fondamentalement agressif, mais qu'il s'agit d'un prédateur marin pouvant avoir un comportement défensif.



Neil a sa petite célébrité sur internet, il est suivi par 208.000 internautes sur Instagram et 1.300.000 sur Tik Tok. Neil est un éléphant de mer qui a pris l'habitude de faire des apparitions en Tasmanie (à Hobart ou encore à Dunalley, comme dans cette vidéo), notamment pendant sa période de mue. Né en 2020, il mesure aujourd'hui 3m et pèse environ 1T. Les locaux l'aiment bien, et il semblerait qu'il les suive parfois.Un programme de surveillance a été mis en place car quelques incidents ont été recensés, notamment à cause de personnes essayant de l'approcher de trop près. Les autorités locales rappellent qu'il n'est pas fondamentalement agressif, mais qu'il s'agit d'un prédateur marin pouvant avoir un comportement défensif.Neil a sa petite célébrité sur internet, il est suivi par 208.000 internautes sur Instagram et 1.300.000 sur Tik Tok.

Contribution le : 09/07 10:18:03