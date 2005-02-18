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Bricci Attraction aquatique en POV 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

https://instagram.com/p/DaNVPcPh3nC

Contribution le : 09/07 12:40:41

MYRRZINN Re: Attraction aquatique en POV 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3737 Karma: 5985 C'est marrant, ça commence comme une pendaison avec la trappe qui s'ouvre et le tunnel après...

Contribution le : 10/07 08:50:41

Wiliwilliam Re: Attraction aquatique en POV 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41493 Karma: 21364 J ai déjà testé des toboggans de ce genre. Le siphon de fin est toujours particulièrement désagréable.

Contribution le : 10/07 09:13:33

favg56 Re: Attraction aquatique en POV 0 #4

Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 258 Karma: 272

@MYRRZINN a écrit:

C'est marrant, ça commence comme une pendaison avec la trappe qui s'ouvre et le tunnel après...



Ça sent le vécu ! Citation :Ça sent le vécu !

Contribution le : 10/07 10:27:53

Yazguen Re: Attraction aquatique en POV 0 #5

Membre Premium Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16510 Karma: 17090 @Wiliwilliam



Oui pareil, pas fan de la fin

Contribution le : 10/07 11:15:37