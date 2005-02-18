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Bricci
Attraction aquatique en POV
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DaNVPcPh3nC

Contribution le : 09/07 12:40:41
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MYRRZINN
Re: Attraction aquatique en POV
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
C'est marrant, ça commence comme une pendaison avec la trappe qui s'ouvre et le tunnel après...

Contribution le : 10/07 08:50:41
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Wiliwilliam
Re: Attraction aquatique en POV
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41493
Karma: 21364
J ai déjà testé des toboggans de ce genre. Le siphon de fin est toujours particulièrement désagréable.

Contribution le : 10/07 09:13:33
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favg56
Re: Attraction aquatique en POV
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Citation :

@MYRRZINN a écrit:
C'est marrant, ça commence comme une pendaison avec la trappe qui s'ouvre et le tunnel après...


Ça sent le vécu !

Contribution le : 10/07 10:27:53
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Yazguen
Re: Attraction aquatique en POV
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16510
Karma: 17090
@Wiliwilliam

Oui pareil, pas fan de la fin

Contribution le : 10/07 11:15:37
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