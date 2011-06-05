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Bricci
Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-)
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/Daj_K06O9bC

Contribution le : 09/07 18:26:16
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blahmeuh
Re: Salon de coiffure pou MYRRZINN ;-)
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2166
Karma: 539
c'est écrit nul part que le mec est aveugle...

Contribution le : 09/07 19:31:57
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alfosynchro
Re: Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-)
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21039
Karma: 8774
Perso, je paye 10 euros ma coupe de cheveux chez mon salon habituel... ça m'étonnerait que ce mec ait payé le même prix.

Contribution le : 09/07 21:23:44
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MYRRZINN
Re: Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-)
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
Quand je pense que y'a des personnes qui n'aiment pas que les coiffeuses fassent la conversation. Moi, j'aime bien ce genre de conversation non verbale.

Contribution le : 10/07 08:15:51
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