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Bricci Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-) 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

https://instagram.com/p/Daj_K06O9bC

Contribution le : 09/07 18:26:16

alfosynchro Re: Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-) 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21039 Karma: 8774 Perso, je paye 10 euros ma coupe de cheveux chez mon salon habituel... ça m'étonnerait que ce mec ait payé le même prix.

Contribution le : 09/07 21:23:44

MYRRZINN Re: Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-) 2 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3737 Karma: 5985 Quand je pense que y'a des personnes qui n'aiment pas que les coiffeuses fassent la conversation. Moi, j'aime bien ce genre de conversation non verbale.

Contribution le : 10/07 08:15:51