|Bricci
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Salon de coiffure pour MYRRZINN ;-)
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 09/07 18:26:16
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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c'est écrit nul part que le mec est aveugle...
Contribution le : 09/07 19:31:57
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Perso, je paye 10 euros ma coupe de cheveux chez mon salon habituel... ça m'étonnerait que ce mec ait payé le même prix.
Contribution le : 09/07 21:23:44
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|MYRRZINN
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2 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Quand je pense que y'a des personnes qui n'aiment pas que les coiffeuses fassent la conversation. Moi, j'aime bien ce genre de conversation non verbale.
Contribution le : 10/07 08:15:51
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