Il danse comme un robot avec ses potes robots



Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1448 Karma: 803

Y a que moi qui trouve pas ca fou, un mec qui danse fait son show, a côté des machines programmé... un cache misère quoi. Et ce montage woaw... ou ils sont tous lobotomisé ou c'est moi qui vois des appareils un peu plus complexe que des mixeurs programmé ai un problème...

On ma toujours dis que une merde avec des feuilles d'or dessus, reste de la merde. J'aime la technologie mais la...

Contribution le : 12/07 23:04:44