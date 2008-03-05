|Pettoman
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Il danse comme un robot avec ses potes robots
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Un artiste lors d'une futur émission d'America's Got Talent propose une danse avec plusieurs robots.
Spoile : y a pas de fails !
Contribution le : 09/07 19:19:03
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|FMJ65
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Il a un sacré sponsor pour son spectacle, parce que quand tu calcules ce que coûte son armée de robots, tu vas prendre peur !
Contribution le : 10/07 00:47:43
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|Cyril-Fiesta
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Hum le Robot du milieu (celui qui ressemble plus à un humain) est pas synchro avec les autres, ses mouvements sont un peu différents
Je pense qu'il a un bug et doit être amené en réparation d'urgence !
Contribution le : 10/07 01:40:35
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@Pettoman Heu, l'est où la vidéo ?
Contribution le : 10/07 08:41:27
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|Chrys77
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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@FMJ65 le sponsor n'est ni plus ni moins que le fabricant, les chinois sont loin d'être fous et au delà du spectacle c'est une séquence de promotion de ce qu'ils sont capables de faire, quant à nous, et bien on regarde et on applaudit
Contribution le : 10/07 09:20:56
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|Pettoman
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1 #6
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Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Citation :
ben là
Ce n'est pas parce que tu bloques la vidéo qu'elle n'existe pas
Contribution le : 12/07 19:37:50
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|Meph974
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Y a que moi qui trouve pas ca fou, un mec qui danse fait son show, a côté des machines programmé... un cache misère quoi. Et ce montage woaw... ou ils sont tous lobotomisé ou c'est moi qui vois des appareils un peu plus complexe que des mixeurs programmé ai un problème...
On ma toujours dis que une merde avec des feuilles d'or dessus, reste de la merde. J'aime la technologie mais la...
Contribution le : 12/07 23:04:44
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|MYRRZINN
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@Pettoman Désolé, mon bouclier Brave l'avait bloquée. Merci !
Contribution le : 13/07 08:37:51
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