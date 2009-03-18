|Kilroy1
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Pro du lancer
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965
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Contribution le : 09/07 19:19:17
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
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Ben, ça ne mordra jamais là... y'a pas d'eau.
"- Hé les gars, j'ai pêché un lampadaire !"
Quand on est con, on est con.
Contribution le : 10/07 08:35:42
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4775
Karma: 3408
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C'est de la pèche à la louche !
Contribution le : 10/07 09:11:00
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