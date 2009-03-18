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Kilroy1
Pro du lancer
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965

https://www.reddit.com/comments/1urdy6t

Contribution le : 09/07 19:19:17
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MYRRZINN
Re: Pro du lancer
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
Ben, ça ne mordra jamais là... y'a pas d'eau.
"- Hé les gars, j'ai pêché un lampadaire !"
Quand on est con, on est con.

Contribution le : 10/07 08:35:42
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Chrys77
Re: Pro du lancer
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4775
Karma: 3408
C'est de la pèche à la louche !

Contribution le : 10/07 09:11:00
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