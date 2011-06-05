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Kilroy1
Chant de gorge altaïen
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965

https://www.reddit.com/comments/1uqtq77

Contribution le : 09/07 19:27:39
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alfosynchro
Re: Chant de gorge altaïen
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21039
Karma: 8774
Bon, je ne remets pas la vidéo de Huun Huur Tu, les ambassadeurs de ce type de chant.

Ils se débrouillent bien ces deux jeunes !

Contribution le : 09/07 21:27:39
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vivaberthaga
Re: Chant de gorge altaïen
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3847
Karma: 3865
Version hiver (le bonnet est 4 saisons!)

Bai Terek - Алтайдын алкыжы - Blessing of Altai - Kutsal Altay - Благословение Алтая

Contribution le : 09/07 22:52:38
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