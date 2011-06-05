|Kilroy1
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Chant de gorge altaïen
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965
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Contribution le : 09/07 19:27:39
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21039
Karma: 8774
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Bon, je ne remets pas la vidéo de Huun Huur Tu, les ambassadeurs de ce type de chant.
Ils se débrouillent bien ces deux jeunes !
Contribution le : 09/07 21:27:39
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|vivaberthaga
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3847
Karma: 3865
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Version hiver (le bonnet est 4 saisons!)
Bai Terek - Алтайдын алкыжы - Blessing of Altai - Kutsal Altay - Благословение Алтая
Contribution le : 09/07 22:52:38
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