|Kilroy1
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Chauves souris en papier
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965
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Contribution le : 09/07 19:30:57
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|Krobot
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0 #2
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1039
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La vidéo est en article : Chauve-souris en origami
Contribution le : 13/07 11:05:34
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41496
Karma: 21364
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Trop! bien! Je vais essayer. En plus j'ai des gommettes-yeux.
Edit: C'est testé mais ça se plie pas autant. Probablement parce que le grammage de mon papier est trop important. ça me fait des plis bien trop rigides
Contribution le : 13/07 11:08:37
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87461
Karma: 10062
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Dire que j'adorais ça les origami, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais vraiment une bite en pliage.
Contribution le : 13/07 23:20:33
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