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Kilroy1
Chauves souris en papier
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965

https://www.reddit.com/comments/1uprygf

Contribution le : 09/07 19:30:57
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Krobot
🤖 Chauve-souris en origami
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1039
La vidéo est en article : Chauve-souris en origami

Contribution le : 13/07 11:05:34
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Wiliwilliam
Re: Chauves souris en papier
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41496
Karma: 21364
Trop! bien! Je vais essayer. En plus j'ai des gommettes-yeux.

Edit: C'est testé mais ça se plie pas autant. Probablement parce que le grammage de mon papier est trop important. ça me fait des plis bien trop rigides

Contribution le : 13/07 11:08:37
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Crazy-13
Re: Chauves souris en papier
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87461
Karma: 10062
Dire que j'adorais ça les origami, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais vraiment une bite en pliage. 😅

Contribution le : 13/07 23:20:33
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