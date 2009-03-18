Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Un voisin de siège que personne ne veut 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

https://instagram.com/p/DXJKYCEysAi

Contribution le : 09/07 19:42:02

alfosynchro Re: Un voisin de siège que personne ne veut 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21039 Karma: 8774 Il a dû entendre dire que l'ail c'est bon pour le coeur.

Par contre je ne comprends pas que l'autre autorise d'être filmé, puis publié...

Contribution le : 09/07 21:19:18