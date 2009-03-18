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Bricci
Un voisin de siège que personne ne veut
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DXJKYCEysAi

Contribution le : 09/07 19:42:02
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alfosynchro
Re: Un voisin de siège que personne ne veut
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21039
Karma: 8774
Il a dû entendre dire que l'ail c'est bon pour le coeur.
Par contre je ne comprends pas que l'autre autorise d'être filmé, puis publié...

Contribution le : 09/07 21:19:18
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Chrys77
Re: Un voisin de siège que personne ne veut
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4775
Karma: 3408
Il voulait la place près du hublot

Contribution le : 10/07 09:43:33
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Drakkaru
Re: Un voisin de siège que personne ne veut
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4971
Karma: 2479
@alfosynchro Parce que c'est surement du fake filmé dans un faux avion

Contribution le : 10/07 11:12:50
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