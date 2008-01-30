Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie



Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2083 Karma: 1314

@FanfanLaTulipe Non :

- Le cube ne fait pas 3m³ mais 1.

- Le rayon r d'une sphère de volume v est (3/4×v/π)^⅓

- Un empilement de sphère occupe 60% à 74% du volume disponible (aléatoire à compact)

- Donc pour v = 1m³/100000000×{0,6|0,74} = {6,0|7,4}e-9m³

On a r = 1,13 à 1,21mm

ce qui est beaucoup plus réaliste.



EDIT : @Wiliwilliam elles ne sont sûrement pas ronde mais ça donne quand même une idée. Ça me semble cohérent qu'il y ait environ 100 million de graines dans ce cube.

Contribution le : 10/07 20:18:29