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Kilroy1
Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 2  #1
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https://www.reddit.com/comments/1useynu

Contribution le : 10/07 08:29:07
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Wiliwilliam
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 1  #2
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Trop de questions...

Contribution le : 10/07 09:11:16
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blahmeuh
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 1  #3
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en soi, le geste est pertinent.
dans la pratique, je serais curieux de savoir s'il a réussi à ensemencer plus d'un hectare.. (non boisé)

Contribution le : 10/07 09:31:51
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Mancuso
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Citation :

@Wiliwilliam a écrit:
Trop de questions...

Mais clairement, et la plus importante :

Contribution le : 10/07 10:46:07
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FanfanLaTulipe
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #5
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Le cube fait un volume d'environ 3m3, soit 3 millions de cm3. Si on divise par 100 millions, ça signifierait que chaque graine fait moins de 0,3 mm de diamètre.

Mouais...

Contribution le : 10/07 13:25:18
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FefefeuJejejeu
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #6
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@FanfanLaTulipe Non :
- Le cube ne fait pas 3m³ mais 1.
- Le rayon r d'une sphère de volume v est (3/4×v/π)^⅓
- Un empilement de sphère occupe 60% à 74% du volume disponible (aléatoire à compact)
- Donc pour v = 1m³/100000000×{0,6|0,74} = {6,0|7,4}e-9m³
  On a r = 1,13 à 1,21mm
  ce qui est beaucoup plus réaliste.

EDIT : @Wiliwilliam elles ne sont sûrement pas ronde mais ça donne quand même une idée. Ça me semble cohérent qu'il y ait environ 100 million de graines dans ce cube.

Contribution le : 10/07 20:18:29
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Wiliwilliam
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #7
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Qu'est ce qui vous dit que les graines sont rondes ?

Contribution le : 10/07 20:26:10
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FanfanLaTulipe
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #8
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Citation :

@FefefeuJejejeu a écrit:
- Le cube ne fait pas 3m³ mais 1.


Le côté du cube est plus près de 1,50 m que de 1 m. Mais admettons...

Citation :

- Le rayon r d'une sphère de volume v est (3/4×v/π)^⅓


Oui

Citation :

- Un empilement de sphère occupe 60% à 74% du volume disponible (aléatoire à compact)


Oui


Citation :

- Donc pour v = 1m³/100000000×{0,6|0,74} = {6,0|7,4}e-9m³


Rien compris à cette formule... C'est quoi e-9m³

Contribution le : 10/07 21:45:59
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FefefeuJejejeu
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #9
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@FanfanLaTulipe fois dix puissance moins neuf.
J'avais commencé à écrire 1e-9 puis mis les facteurs de remplissage après, du coup ça ne ressemble effectivement à rien .
Je mettais facilement les chiffres en exposant mais je viens juste de trouver le signe moins (^- sur mon arrangement de clavier ).

r = ³√(¾×v/π)
v = 6,0×10⁻⁹m³ à 7,4×10⁻⁹m³
⇒ r = 1,13×10⁻³m à 1,21×10⁻³m

Une main mesure grosso-merdo 10cm de large, j'en compte 11, donc le cube doit bien contenir 1m³.

Contribution le : 11/07 08:36:04
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vector
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #10
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la caisse fait bien 1 metre cube


Cet homme décharge 100 millions de graines au-dessus de l'Amazonie ! 🌳#shorts

Contribution le : 11/07 08:51:35
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FanfanLaTulipe
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #11
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Citation :

@FefefeuJejejeu a écrit:

Une main mesure grosso-merdo 10cm de large, j'en compte 11, donc le cube doit bien contenir 1m³.


Admettons que le cube fasse 1m3.

Ça donne un diamètre de graine inférieur à 1 mm.

Oui ou non ?

Contribution le : 11/07 14:03:23
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Hebus25
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 1  #12
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Vous vous faites chier à calculer le nombre de graines. Personellement ce que je ne comprends pas c'est le besoin d'avoir un parachutiste. Il n'était pas plus simple de les lancer directement depuis l'avion ?

Contribution le : 11/07 14:16:26
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FanfanLaTulipe
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #13
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Citation :

@Hebus25 a écrit:
Il n'était pas plus simple de les lancer directement depuis l'avion ?


Si, exactement. Surtout que ce ne sont pas des graines, mais de la poussière. 😉

Contribution le : 11/07 14:20:09
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FefefeuJejejeu
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #14
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Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Ça donne un diamètre de graine inférieur à 1 mm.

Oui ou non ?


Non, le diamètre avoisine les 2,3mm en partant de l'hypothèse d'une graine ronde.
Dans ton premier post tu as divisé le volume totale par le nombre de graine, tu as obtenu le volume de la graine, pas son diamètre.

Contribution le : 11/07 18:31:34
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FanfanLaTulipe
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #15
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Citation :

@FefefeuJejejeu a écrit:
Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Ça donne un diamètre de graine inférieur à 1 mm.

Oui ou non ?


Non, le diamètre avoisine les 2,3mm en partant de l'hypothèse d'une graine ronde.
Dans ton premier post tu as divisé le volume totale par le nombre de graine, tu as obtenu le volume de la graine, pas son diamètre.


Exact.

Je vais m'arrêter là. Pour moi ce ne sont pas des graines qui ont été jetées mais de la poussière. 😉

Contribution le : 11/07 20:51:05
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domi13180
Re: Un parachutiste brésilien largue 100 million de graines sur l'Amazonie
 0  #16
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Si c'est des graines de cactus ... les tribus locales ne pourront plus rentrer dans la forêt vierge ...

Bref, 100 millions = 10^8 et 1m3 = 10^9mm3. ça donne 10mm3 par graine. Une graine de 2mm de diamètre rentre dans un cube de 2mm de coté soit 8mm3.

Contribution le : 11/07 23:06:16
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