|Kilroy1
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Donner son médicament à un pigeon
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1 #1
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Membre Premium
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Contribution le : 10/07 11:57:52
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pratique le support :
On peut ainsi lui foutre dans le bec : un oignon émincé, du bouillon de volaille, du thym, du laurier et un peu d'huile d'olive avant la cuisson. L'accompagnement se fera avec des petits pois/carottes évidemment.
Bon appétit !
Contribution le : 10/07 17:13:49
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