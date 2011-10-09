Donner son médicament à un pigeon



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3737 Karma: 5985

Pratique le support :

On peut ainsi lui foutre dans le bec : un oignon émincé, du bouillon de volaille, du thym, du laurier et un peu d'huile d'olive avant la cuisson. L'accompagnement se fera avec des petits pois/carottes évidemment.

Bon appétit !

Contribution le : 10/07 17:13:49