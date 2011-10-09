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Kilroy1
Donner son médicament à un pigeon
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22302
Karma: 30965

https://www.reddit.com/comments/1uq0gli

Contribution le : 10/07 11:57:52
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MYRRZINN
Re: Donner son médicament à un pigeon
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3737
Karma: 5985
Pratique le support :
On peut ainsi lui foutre dans le bec : un oignon émincé, du bouillon de volaille, du thym, du laurier et un peu d'huile d'olive avant la cuisson. L'accompagnement se fera avec des petits pois/carottes évidemment.
Bon appétit !

Contribution le : 10/07 17:13:49
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