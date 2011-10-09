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Kilroy1 Sol hydrofugé 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22312 Karma: 30968

https://www.reddit.com/comments/1urwjzu

Contribution le : 10/07 12:02:26

Mancuso Re: Sol hydrofugé 0 #2

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 433 Karma: 295 C'est le béton qui est hydrofuge ? Ou juste le sol qui est dégueulasse de poussière ?

Contribution le : 10/07 16:57:04

Wiliwilliam Re: Sol hydrofugé 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41500 Karma: 21364

@Mancuso a écrit:

C'est le béton qui est hydrofuge ? Ou juste le sol qui est dégueulasse de poussière ?



Vu la gueule de l'eau, il doit y avoir une sacrée couche de merde sur le béton. Citation :Vu la gueule de l'eau, il doit y avoir une sacrée couche de merde sur le béton.

Contribution le : 10/07 18:35:20