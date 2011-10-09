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Kilroy1
Sol hydrofugé
 2  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1urwjzu

Contribution le : 10/07 12:02:26
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Mancuso
Re: Sol hydrofugé
 0  #2
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Inscrit: 29/10/2018 14:12
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C'est le béton qui est hydrofuge ? Ou juste le sol qui est dégueulasse de poussière ?

Contribution le : 10/07 16:57:04
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Wiliwilliam
Re: Sol hydrofugé
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 21364
Citation :

@Mancuso a écrit:
C'est le béton qui est hydrofuge ? Ou juste le sol qui est dégueulasse de poussière ?


Vu la gueule de l'eau, il doit y avoir une sacrée couche de merde sur le béton.

Contribution le : 10/07 18:35:20
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