|Kilroy1
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Sol hydrofugé
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2 #1
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Membre Premium
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Contribution le : 10/07 12:02:26
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|Mancuso
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0 #2
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C'est le béton qui est hydrofuge ? Ou juste le sol qui est dégueulasse de poussière ?
Contribution le : 10/07 16:57:04
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
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Citation :
Vu la gueule de l'eau, il doit y avoir une sacrée couche de merde sur le béton.
Contribution le : 10/07 18:35:20
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