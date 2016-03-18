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Lantiponner
Combats d'objets en verre et en céramique
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1u6joiv

Jack et Josh sont les commentateurs d'un championnat plein de rebondissements : des objets en verre et en céramique, pendus au bout d'un fil, sont lâchés en balancier, jusqu'à ce qu'un des deux casse l'autre.

Contribution le : 10/07 12:23:37
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FefefeuJejejeu
Re: Combats d'objets en verre et en céramique
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2083
Karma: 1314
Excellent, le genre de tournoi à organiser dans une ressourcerie

Contribution le : 10/07 12:45:46
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