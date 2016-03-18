|Lantiponner
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Combats d'objets en verre et en céramique
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3 #1
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Membre Premium
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Jack et Josh sont les commentateurs d'un championnat plein de rebondissements : des objets en verre et en céramique, pendus au bout d'un fil, sont lâchés en balancier, jusqu'à ce qu'un des deux casse l'autre.
Contribution le : 10/07 12:23:37
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|FefefeuJejejeu
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Contribution le : 10/07 12:45:46
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