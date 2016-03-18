Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Combats d'objets en verre et en céramique 3 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 696 Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1u6joiv



Jack et Josh sont les commentateurs d'un championnat plein de rebondissements : des objets en verre et en céramique, pendus au bout d'un fil, sont lâchés en balancier, jusqu'à ce qu'un des deux casse l'autre. Jack et Josh sont les commentateurs d'un championnat plein de rebondissements : des objets en verre et en céramique, pendus au bout d'un fil, sont lâchés en balancier, jusqu'à ce qu'un des deux casse l'autre.

Contribution le : 10/07 12:23:37