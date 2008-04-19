|Lantiponner
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Usinage d'un cône de trépan
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Ce genre de cône est généralement posé en trois exemplaires sur un trépan pour forer le sol.
Contribution le : 10/07 12:39:03
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Belle bête !
Contribution le : 10/07 23:14:42
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|ascanio
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 19/04/2008 08:45
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Ça a pas vraiment l'air d'être léger. Quel poids pour un seul ?
Contribution le : 11/07 07:37:45
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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J'ai déjà vu cette vidéo, mais je ne sais plus où. Si c'est ici, je ne la retrouve pas.
Contribution le : 11/07 11:20:43
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