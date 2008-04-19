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Lantiponner Usinage d'un cône de trépan 4 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 696 Karma: 703





Ce genre de cône est généralement posé en trois exemplaires sur un trépan pour forer le sol.

Contribution le : 10/07 12:39:03

ascanio Re: Usinage d'un cône de trépan 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1152 Karma: 75 Ça a pas vraiment l'air d'être léger. Quel poids pour un seul ?

Contribution le : 11/07 07:37:45

alfosynchro Re: Usinage d'un cône de trépan 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21045 Karma: 8774 J'ai déjà vu cette vidéo, mais je ne sais plus où. Si c'est ici, je ne la retrouve pas.

Contribution le : 11/07 11:20:43