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Usinage d'un cône de trépan
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703



Ce genre de cône est généralement posé en trois exemplaires sur un trépan pour forer le sol.

Contribution le : 10/07 12:39:03
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FMJ65
Re: Usinage d'un cône de trépan
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17932
Karma: 7624
Belle bête !

Contribution le : 10/07 23:14:42
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ascanio
Re: Usinage d'un cône de trépan
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 19/04/2008 08:45
Post(s): 1152
Karma: 75
Ça a pas vraiment l'air d'être léger. Quel poids pour un seul ?

Contribution le : 11/07 07:37:45
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alfosynchro
Re: Usinage d'un cône de trépan
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21045
Karma: 8774
J'ai déjà vu cette vidéo, mais je ne sais plus où. Si c'est ici, je ne la retrouve pas.

Contribution le : 11/07 11:20:43
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