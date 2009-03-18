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Séance photo d'un chaton
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1u3a6jv


Le TikTokeur et Instagrameur yigerenyetinghahaode fait une séance photo avec un chaton très farouche. Le moment est mignon, et les photos sont très belles.

Contribution le : 10/07 12:45:22
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Chrys77
Re: Séance photo d'un chaton
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4775
Karma: 3408
Un peu de douceur dans ce monde de brutes...

Contribution le : 11/07 10:03:58
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alfosynchro
Re: Séance photo d'un chaton
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21039
Karma: 8774
@Chrys77
Oui, et pourtant même aussi jeune, il démontre là de belles aptitudes à la prédation. Douceur toute relative.

Contribution le : 11/07 11:17:33
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Chrys77
Re: Séance photo d'un chaton
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4775
Karma: 3408
@alfosynchro

Faut pas voir le mal partout 🙂

Contribution le : 11/07 13:52:35
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