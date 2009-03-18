|Lantiponner
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Séance photo d'un chaton
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1u3a6jv
Le TikTokeur et Instagrameur yigerenyetinghahaode fait une séance photo avec un chaton très farouche. Le moment est mignon, et les photos sont très belles.
Contribution le : 10/07 12:45:22
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Un peu de douceur dans ce monde de brutes...
Contribution le : 11/07 10:03:58
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Chrys77
Oui, et pourtant même aussi jeune, il démontre là de belles aptitudes à la prédation. Douceur toute relative.
Contribution le : 11/07 11:17:33
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|Chrys77
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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@alfosynchro
Faut pas voir le mal partout
Contribution le : 11/07 13:52:35
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