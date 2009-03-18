Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Séance photo d'un chaton 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 696 Karma: 703

https://www.reddit.com/comments/1u3a6jv





Le TikTokeur et Instagrameur yigerenyetinghahaode fait une séance photo avec un chaton très farouche. Le moment est mignon, et les photos sont très belles. Le TikTokeur et Instagrameur yigerenyetinghahaode fait une séance photo avec un chaton très farouche. Le moment est mignon, et les photos sont très belles.

Contribution le : 10/07 12:45:22

Chrys77 Re: Séance photo d'un chaton 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4775 Karma: 3408 Un peu de douceur dans ce monde de brutes...

Contribution le : 11/07 10:03:58

alfosynchro Re: Séance photo d'un chaton 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21039 Karma: 8774 @Chrys77

Oui, et pourtant même aussi jeune, il démontre là de belles aptitudes à la prédation. Douceur toute relative.

Contribution le : 11/07 11:17:33

Chrys77 Re: Séance photo d'un chaton 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4775 Karma: 3408 alfosynchro



Faut pas voir le mal partout Faut pas voir le mal partout

Contribution le : 11/07 13:52:35