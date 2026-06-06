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Lantiponner L' Icosahedron Portal d'Anthony James 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 696 Karma: 703

A sculpture called the Anthony James Icosahedron Portal



Il s'agit d'une sculpture prenant la forme d'un icosaèdre (solide à vingt faces, l'un des cinq solides platoniciens) construit en acier, en verre et avec des lumières LED, avec des triangles équilatéraux répétés qui se superposent en réflexion pour créer une matrice hypnotique de lumière. Grâce à des jeux de miroirs internes, la structure génère une vue répétée à l'infini d'elle-même, sans inclure ni l'observateur ni l'extérieur. L'œuvre existe en plusieurs tailles (de environ 60 cm à plus de 2 mètres).



James se réfère à une expérience mathématique d'unité utilisée par Platon pour démontrer un système compositionnel idéal de symétrie parfaite en trois dimensions. La cosmologie historique de Platon est une inspiration première, tout comme le dôme de l'architecte baroque Francesco Borromini pour Sant'Ivo à Rome, et les anneaux colorés de néon évoquent la conception antique de l'univers comme un ensemble d'orbites planétaires concentriques. Selon l'artiste lui-même, l'objectif est de faire ressentir l'infini et une forme de spiritualité : il voulait exprimer physiquement la divinité intérieure de chacun, tout en s'appuyant sur des matériaux industriels lourds pour ancrer cette dimension mystique dans quelque chose de très concret.

Contribution le : 10/07 13:47:54



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