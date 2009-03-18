|Daniellou
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Joli coup.de crayon
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2 #1
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Contribution le : 10/07 21:59:16
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Très stylé!
Le nom de l'artiste ? Parce que la signature est jolie mais ça n'est pas très lisible.
Contribution le : 10/07 23:16:55
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|Lantiponner
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0 #3
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@Daniellou
Tu pourrais mettre plus de contexte sur tes vidéos ? Ça permet de faire des recherches si on trouve la vidéo intéressante, et ça permet de faciliter les recherches de DJP.
Edit :
@Wiliwilliam
Tiens, est-ce que tu sais pourquoi cette phrase apparaît dans le code source ?
Contribution le : 10/07 23:35:59
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|Chrys77
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0 #4
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Je masterise !
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Ca parait tellement facile, et pourtant...
Contribution le : 11/07 10:06:53
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|Wiliwilliam
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0 #5
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Membre Premium
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@Lantiponner
Contribution le : 11/07 10:15:52
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