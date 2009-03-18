Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Joli coup.de crayon
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2615
Karma: 5523

Contribution le : 10/07 21:59:16
Signaler

Wiliwilliam
Re: Joli coup.de crayon
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41505
Karma: 21368
Très stylé!
Le nom de l'artiste ? Parce que la signature est jolie mais ça n'est pas très lisible.

Contribution le : 10/07 23:16:55
Signaler

Lantiponner
Re: Joli coup.de crayon
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 697
Karma: 703
@Daniellou
Tu pourrais mettre plus de contexte sur tes vidéos ? Ça permet de faire des recherches si on trouve la vidéo intéressante, et ça permet de faciliter les recherches de DJP.


Edit :
@Wiliwilliam

Tiens, est-ce que tu sais pourquoi cette phrase apparaît dans le code source ?


Contribution le : 10/07 23:35:59
Signaler

Chrys77
Re: Joli coup.de crayon
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3412
Ca parait tellement facile, et pourtant...

Contribution le : 11/07 10:06:53
Signaler

Wiliwilliam
Re: Joli coup.de crayon
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41505
Karma: 21368
@Lantiponner 🤷‍♂️

Contribution le : 11/07 10:15:52
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.