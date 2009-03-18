Joli coup.de crayon

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Daniellou

Tu pourrais mettre plus de contexte sur tes vidéos ? Ça permet de faire des recherches si on trouve la vidéo intéressante, et ça permet de faciliter les recherches de DJP.





Edit :

@Wiliwilliam



Tiens, est-ce que tu sais pourquoi cette phrase apparaît dans le code source ?



Tu pourrais mettre plus de contexte sur tes vidéos ? Ça permet de faire des recherches si on trouve la vidéo intéressante, et ça permet de faciliter les recherches de DJP.Edit :Tiens, est-ce que tu sais pourquoi cette phrase apparaît dans le code source ?

Contribution le : 10/07 23:35:59