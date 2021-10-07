Interpellation policière zarbi



Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 697 Karma: 703

Je pense aussi que c'est une mise en scène. Notamment parce que je n'ai jamais vu de gyrophare de police rester bloqué sur une seule lumière à l'arrêt. Et puis on n'entend aucune sommation, ni même aucune remarque du policier. Pas crédible.



En plus de la caméra qui filme et qui a bien de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ou qui a bien de la chance que le policier ait gentiment attendu qu'elle se place pour intervenir.

Contribution le : 10/07 23:31:27