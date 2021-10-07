|Daniellou
|
Interpellation policière zarbi
|
1 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2615
Karma: 5523
|
Contribution le : 10/07 22:02:03
|Signaler
|blahmeuh
|
1 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2169
Karma: 539
|
en général lors des interpellations, ce sont les flics qui sont filmés pour "montrer d'éventuelles irrégularités".
là ça sent un peu la mise en scène.
Je suis p't'etre trop 1er degré.
en tout cas, magnifique plongeon
Contribution le : 10/07 23:27:15
|Signaler
|Lantiponner
|
1 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 697
Karma: 703
|
Je pense aussi que c'est une mise en scène. Notamment parce que je n'ai jamais vu de gyrophare de police rester bloqué sur une seule lumière à l'arrêt. Et puis on n'entend aucune sommation, ni même aucune remarque du policier. Pas crédible.
En plus de la caméra qui filme et qui a bien de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ou qui a bien de la chance que le policier ait gentiment attendu qu'elle se place pour intervenir.
Contribution le : 10/07 23:31:27
|Signaler