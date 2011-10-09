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Kilroy1
Enlever les bernacles d'une hélice
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22322
Karma: 30991

https://www.reddit.com/comments/1ut7j8j

Contribution le : 11/07 11:37:04
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FefefeuJejejeu
Re: Enlever les bernacles d'une hélice
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2085
Karma: 1314
Ta bernacle ! Il y en a une quantité !

Contribution le : 11/07 12:54:42
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MYRRZINN
Re: Enlever les bernacles d'une hélice
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
Ils s'incrustent assez.

Contribution le : 11/07 17:34:50
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Bricci
Re: Enlever les bernacles d'une hélice
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
T’as fait quoi toi samedi ? Bah un Scrabble avec mémé… Et toi ? Alors :

Contribution le : 11/07 22:42:09
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