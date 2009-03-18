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Bricci Le pouvoir du reggae 9 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

https://instagram.com/p/DanpJsCOaqK

Contribution le : 11/07 11:42:31

Chrys77 Re: Le pouvoir du reggae 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4791 Karma: 3417 J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...

Contribution le : 11/07 22:32:19

alfosynchro Re: Le pouvoir du reggae 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21052 Karma: 8779

@Chrys77 a écrit:

J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...



"Could you be loved", il me semble. Citation :"Could you be loved", il me semble.

Contribution le : 12/07 01:13:12

fede27 Re: Le pouvoir du reggae 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 29/01/2012 02:32 Post(s): 2618 Karma: 397

@Chrys77 a écrit:

J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...



Le fameux pape du reggae

Citation :Le fameux pape du reggae

Contribution le : 12/07 02:47:17

Chrys77 Re: Le pouvoir du reggae 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4791 Karma: 3417 fede27 Excellent, mais ça c'était avant qu'il perde ses cheveux Excellent, mais ça c'était avant qu'il perde ses cheveux

Contribution le : 12/07 09:50:44