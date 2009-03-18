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Bricci
Le pouvoir du reggae
 9  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DanpJsCOaqK

Contribution le : 11/07 11:42:31
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Chrys77
Re: Le pouvoir du reggae
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3417
J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...

Contribution le : 11/07 22:32:19
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FMJ65
Re: Le pouvoir du reggae
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17936
Karma: 7625
Très bon !

Contribution le : 11/07 23:09:31
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alfosynchro
Re: Le pouvoir du reggae
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21052
Karma: 8779
Citation :

@Chrys77 a écrit:
J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...


"Could you be loved", il me semble.

Contribution le : 12/07 01:13:12
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fede27
Re: Le pouvoir du reggae
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
Post(s): 2618
Karma: 397
Citation :

@Chrys77 a écrit:
J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...


Le fameux pape du reggae

Contribution le : 12/07 02:47:17
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Chrys77
Re: Le pouvoir du reggae
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3417
@fede27 Excellent, mais ça c'était avant qu'il perde ses cheveux 🙂

Contribution le : 12/07 09:50:44
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