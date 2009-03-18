|Bricci
|
Le pouvoir du reggae
|
9 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
|
Contribution le : 11/07 11:42:31
|Signaler
|Chrys77
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3417
|
J'ai bien reconnu Elton John, mais pas le morceau...
Contribution le : 11/07 22:32:19
|Signaler
|FMJ65
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17936
Karma: 7625
|
Très bon !
Contribution le : 11/07 23:09:31
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21052
Karma: 8779
|
Citation :
"Could you be loved", il me semble.
Contribution le : 12/07 01:13:12
|Signaler
|fede27
|
0 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
Post(s): 2618
Karma: 397
|
Citation :
Le fameux pape du reggae
Contribution le : 12/07 02:47:17
|Signaler
|Chrys77
|
0 #6
|
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3417
|
@fede27 Excellent, mais ça c'était avant qu'il perde ses cheveux
Contribution le : 12/07 09:50:44
|Signaler