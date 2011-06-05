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Bricci
Accident d’avions au sol
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DXuJ6oFCBPH

Contribution le : 11/07 11:47:44
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MYRRZINN
Re: Accident d’avions au sol
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
Heu, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi,moi...
Ha ben non, en fait...

Contribution le : 11/07 15:06:22
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alfosynchro
Re: Accident d’avions au sol
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21052
Karma: 8779
Si ce n'est pas la même vidéo, on en a déjà vu une semblable ici sur Koreus, il y a quelques années.
Je vais chercher...

Contribution le : 11/07 16:44:00
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favg56
Re: Accident d’avions au sol
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Si ce n'est pas la même vidéo, on en a déjà vu une semblable ici sur Koreus, il y a quelques années.
Je vais chercher...


Bien vu
https://www.koreus.com/modules/news/article22532.html

Contribution le : 11/07 17:36:51
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