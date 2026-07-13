Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Ça c’est pas cool !
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
edit wiliwilliam: contenu généré par IA

https://instagram.com/p/DU6hnfnDFhe

Contribution le : 11/07 11:51:05

Edité par Wiliwilliam sur 13/7/2026 11:20:38
Signaler

blahmeuh
Re: Ça c’est pas cool !
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2169
Karma: 539
mise en scène ?

Contribution le : 11/07 12:47:01
Signaler

Nyark_Nyark
Re: Ça c’est pas cool !
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2971
Karma: 1881
@blahmeuh Non, montage vidéo.
En un coup de poignet le gars balance son burger à 6m, la fille est téléportée d'un coté à l'autre de la barrière, la laisse passe de 2m à 20cm, etc.

Contribution le : 13/07 11:11:59
Signaler

Wiliwilliam
Re: Ça c’est pas cool !
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41507
Karma: 21370
Citation :

@Nyark_Nyark a écrit:
@blahmeuh Non, montage vidéo.


Généré par IA, 'suffit de voir le reste des vidéos sur le compte instagram.
ça demande du talent et du travail de faire du montage. vous croyez quoi 😅

Contribution le : 13/07 11:21:49
Signaler

JackVance
Re: Ça c’est pas cool !
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1135
Karma: 1160
@Wiliwilliam

Ce serait pas intéressant de rajouter un petit sigle ou tout simplement un "IA" à côté des titres des vidéos qui se sont avérées trafiqué ?

Contribution le : 13/07 11:39:25
Signaler

Wiliwilliam
Re: Ça c’est pas cool !
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41507
Karma: 21370
@JackVance Il appartient aux Koreusiens qui partagent ce type de contenu de fournir les informations nécessaires. En tant que modérateur, je les ajoute au post lorsque j'en ai connaissance et qu'elles ont été omises dans le topic (et que j'ai le temps de vérifier, et que je passe par le-dit topic)

Contribution le : 13/07 11:52:35
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.