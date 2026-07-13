Ça c’est pas cool !



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41507 Karma: 21370

@JackVance Il appartient aux Koreusiens qui partagent ce type de contenu de fournir les informations nécessaires. En tant que modérateur, je les ajoute au post lorsque j'en ai connaissance et qu'elles ont été omises dans le topic (et que j'ai le temps de vérifier, et que je passe par le-dit topic)

Contribution le : 13/07 11:52:35