|Bricci
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Chat bien éduqué
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 11/07 11:59:19
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|FefefeuJejejeu
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2 #2
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Je masterise !
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Contribution le : 11/07 13:25:10
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|MYRRZINN
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2 #3
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Je masterise !
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Faire faire pipi et caca à un chat dans les cabinets c'est possible. Il suffit de mettre dès son plus jeune âge (pas le vôtre hein) le bac à litière posé sur vos toilettes. Le chaton va vite comprendre que c'est là qu'il faut faire ses commodités. Une fois qu'il a compris, vous pouvez par la suite retirer le bac afin qu'il fasse natirellement ses besoins dans vos toilettes.
Contribution le : 11/07 14:36:19
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|Bricci
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2 #4
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Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@MYRRZINN Merci pour ces éclaircissements, professeur Myrrzinn.
Contribution le : 11/07 15:19:26
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|Chrys77
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0 #5
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Et bé ! Quand on parle pipi de chat, lui avait une grosse envie.
Contribution le : 11/07 19:42:04
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