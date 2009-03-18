Chat bien éduqué



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3739 Karma: 5987

Faire faire pipi et caca à un chat dans les cabinets c'est possible. Il suffit de mettre dès son plus jeune âge (pas le vôtre hein) le bac à litière posé sur vos toilettes. Le chaton va vite comprendre que c'est là qu'il faut faire ses commodités. Une fois qu'il a compris, vous pouvez par la suite retirer le bac afin qu'il fasse natirellement ses besoins dans vos toilettes.

Contribution le : 11/07 14:36:19