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Bricci
Chat bien éduqué
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11221

https://instagram.com/p/DYjG4Y7tqO4

Contribution le : 11/07 11:59:19
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FefefeuJejejeu
Re: Chat bien éduqué
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Karma: 1314
Et le couvercle, c'est pour les chiens ?



Contribution le : 11/07 13:25:10
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MYRRZINN
Re: Chat bien éduqué
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
Faire faire pipi et caca à un chat dans les cabinets c'est possible. Il suffit de mettre dès son plus jeune âge (pas le vôtre hein) le bac à litière posé sur vos toilettes. Le chaton va vite comprendre que c'est là qu'il faut faire ses commodités. Une fois qu'il a compris, vous pouvez par la suite retirer le bac afin qu'il fasse natirellement ses besoins dans vos toilettes.

Contribution le : 11/07 14:36:19
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Bricci
Re: Chat bien éduqué
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11221
@MYRRZINN Merci pour ces éclaircissements, professeur Myrrzinn.

Contribution le : 11/07 15:19:26
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Chrys77
Re: Chat bien éduqué
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3417
Et bé ! Quand on parle pipi de chat, lui avait une grosse envie.

Contribution le : 11/07 19:42:04
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