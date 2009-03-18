|Bricci
|
Merci, mais casse-toi !
|
3 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
|
Contribution le : 11/07 12:06:18
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21050
Karma: 8778
|
Moi, ça m'aurait pas fait rire.
Contribution le : 11/07 17:01:25
|Signaler
|Bricci
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
|
@alfosynchro Moi non plus ! Yeeerk !
Contribution le : 11/07 17:50:59
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
|
Lama faché, lama cracher !
Contribution le : 11/07 18:06:17
|Signaler
|Chrys77
|
0 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3412
|
Comme aurait dit Sarkozy.. quelle indignitude, quelle ingratitude !
Contribution le : 11/07 22:34:08
|Signaler