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Bricci
Merci, mais casse-toi !
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/Daj4MlfMdXj

Contribution le : 11/07 12:06:18
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alfosynchro
Re: Merci, mais casse-toi !
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21050
Karma: 8778
Moi, ça m'aurait pas fait rire.

Contribution le : 11/07 17:01:25
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Bricci
Re: Merci, mais casse-toi !
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
@alfosynchro Moi non plus ! Yeeerk !

Contribution le : 11/07 17:50:59
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MYRRZINN
Re: Merci, mais casse-toi !
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
Lama faché, lama cracher !

Contribution le : 11/07 18:06:17
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Chrys77
Re: Merci, mais casse-toi !
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4791
Karma: 3412
Comme aurait dit Sarkozy.. quelle indignitude, quelle ingratitude !

Contribution le : 11/07 22:34:08
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