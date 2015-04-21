|Bricci
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Poule alcoolique
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
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Contribution le : 11/07 12:08:12
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
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Bin, la bière c'est bio : c'est fait avec du bon grain, du malt et tout ça. Que du naturel quoi...
Contribution le : 11/07 13:15:16
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|vivaberthaga
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3855
Karma: 3869
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c'est pour un coq au vin revisité?
Contribution le : 11/07 13:48:42
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|favg56
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0 #4
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Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
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Mouais, une poule ça va encore
C’est plus marrant si tu rencontres un Ours complètement torché
Contribution le : 11/07 17:47:58
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|Bricci
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
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@favg56 Après Bison Futé, ours déchiré !
Contribution le : 11/07 19:06:44
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